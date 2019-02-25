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Подозреваемый в убийстве притворялся мертвым, а затем сбежал в вещах жертвы

Подозреваемый в убийстве притворялся мертвым, а затем сбежал в вещах жертвы
17:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве злоумышленник убил мужчину и притворялся тоже мертвым при появлении сожительницы погибшего, а потом убежал в вещах потерпевшего.

Жительница Киева в воскресенье, 24 февраля, позвонила сотрудникам полиции и сообщила, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчину, которые без сознания лежали на полу в луже крови.

Сообщается, что когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, ситуация несколько изменилась. Выяснилось, что один из мужчин, которого женщина не знала, притворялся мертвым. Он внезапно вскочил с пола и набросился на нее с ножом, а потом выбежал из квартиры.

Женщина предоставила полицейским детальное описание злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал. На место происшествия также прибыла скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть сожителя заявительницы.

В последствии, на прилегающей территории, сотрудники полиции заметили похожего по описанию на злоумышленника мужчину. В пресс-службе полиции сообщили, что при задержании у него в руках был нож, а также рюкзак с вещами, которые, как выяснилось впоследствии, принадлежали погибшему. Патрульные задержали подозреваемого, которого потом узнала заявительница. Примечательно, что  задержанный был одет в вещи ее погибшего сожителя.

Напомним, 22 февраля в Киеве на улице Попудренко обнаружили труп женщины. Тело лежало в канаве зеленой зоны вблизи станции метро "Черниговская". Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать сметь. На вид погибшей около 30-35 лет. Женщина была полностью раздета и лежала на куртке возле забора линий метрополитена. Предварительно, на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена.

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Киев, Убийство, Злоумышленник зарезал мужчину, Инсценировал свою смерть, Переоделся в вещи погибшего.
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