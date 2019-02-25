Пункты пропуска в районе ООС переходят на весенний режим

Новости Украины: Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил с 1 марта переходят на весенний график работы. Об этом сообщает в Facebook штаб Объединенных сил.

"Сообщаем, что согласно распоряжению командующего Объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.