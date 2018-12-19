С 2019 года закроется пешеходный пункт пропуска во Львовской области

Новости Украины: Польские пограничники с 2019 года закроет пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов".

Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей "Долгобичув-Угринов", открытый в 2014 году, будет работать до конца 2018.

"В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов"… Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, учитывая увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению", - говорится в сообщении издания во вторник, со ссылкой на польскую пограничную службу.

Пешеходный переход обустроили на полосе, которая изначально должна была использоваться для проезда автобусов на этом пункте пропуска.

Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове. Пограничники пока ждут официальные документы от польских коллег.

"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", - сообщила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Также стало известно, что летом 2015 года пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" обустроили под пеший переход, которым ежедневно пользовались около 850 человек.

"С тех пор действие эксперимента постоянно продолжали. Не исключено, что так может произойти и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продолжения этого эксперимента", – говорится в сообщении.