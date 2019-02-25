Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения

Новости Украины: Киевский суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене с часовой задержкой.

Печерский райсуд Киева с часовой задержкой продолжил после перерыва избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю Генштаба ВСУ Владимиру Замане. Как сообщает корреспондент, в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.

Утром 25 февраля военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Владимира Заману.

Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.