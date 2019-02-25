Американский посол встретилась с активистом Михайликом

Новости Украины: По ее словам, гражданское общество играет ключевую роль в украинской демократии.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович встретилась 25 февраля в Одессе с активистом Олегом Михайликом. Об этом сообщается на странице Посольства США в Twitter.

"Моя встреча с Олегом Михайликом была не лишним напоминанием о вызовах и угрозах, с которыми сталкиваются смелые активисты украинского гражданского общества", - подчеркнула Йованович.

По ее словам, гражданское общество играет ключевую роль в украинской демократии.

Американский дипломат подчеркнула, что любые угрозы и нападения на представителей гражданского общества "неприемлемы и должны быстро и тщательно расследоваться".

Как сообщалось, 22 сентября 2018 года в Одессе было совершено покушение на местного общественного активиста, председателя городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика.