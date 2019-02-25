Сутки на Донбассе: оккупанты шесть раз обстреливали позиции ВСУ

Новости Украины: В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" велись обстрелы по украинским позициям.

В понедельник, 25 февраля, российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции украинских защитников, в том числе и с запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погиб один боец, один ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В течение текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск, три раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с расходом 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм. ... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по украинским позициям велись: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское; из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - отмечает пресс-центр ООС.