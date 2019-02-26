Сутки на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Лебединское, из минометов калибра 120 мм - вблизи с.Водяное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять прицельных обстрелов из гранатометов различных систем - в районе н.п. Луганское, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пгт.Новотошковское, из стрелкового оружия - в районе н.п. Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.
"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", - отметили в штабе.
По данным украинской разведки, 25 февраля два боевика уничтожены и три ранены.
"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.