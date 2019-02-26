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В Александрии на взятке задержан арбитражный управляющий

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В Александрии на взятке задержан арбитражный управляющий
10:35 Сегодня Телеграф vppdr.gp.gov.ua Фото: vppdr.gp.gov.ua

Новости Украины: В Александрии Кировоградской области на взятке в размере 650 тыс. грн задержан арбитражный управляющий.

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона задержала на взятке в размере 650 тыс. грн арбитражного управляющего по ликвидации государственного предприятия, расположенного в Александрии, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 25 февраля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст. УПК Украины.

Задержанному лицу планируют сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, при получении неправомерной выгоды в размере $10000 задержан полковник, командир одной из воинских частей Ровенской области.

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Взятка, Коррупция, Александрия, Арбитражный управляющий.
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