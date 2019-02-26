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На подъездах к Одессе полиция задержала автобус с "киевскими титушками"

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На подъездах к Одессе полиция задержала автобус с "киевскими титушками"
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: На подъездах в Одессе задержали группу молодежи, ранее задействованных в праворадикальных провокациях.

Группа молодых людей задержана во вторник по подозрению в подготовке провокаций на подъездах к Одессе, где с визитом находятся президент Украины Петр Порошенко, посол США в Украине и спецпредставитель США по Украине, заявляет советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу", - написал Р.Форостяк на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, ранее молодые люди были задействованы в праворадикальных провокациях в Житомире. "Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченых юнцов, которые совсем недавно так же были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то "Традиции и порядка". Но это вам не Житомир, где недавно они побили окна ОГА, потому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена еще на подъездах к Одессе, где попала в засаду силовиков", - отметил советник начальника облполиции.

По его словам, "сейчас выясняются их лица, их намерения и кто заказчик".

"Здесь на страже порядка стоят люди, которые не допустят в город проплаченную и организованную титушню с целью устроить нам беспорядок. А заказчик, уверен, также будет установлен, главное, чтобы все общество, каждый знал, кто это такие, и кто за ними стоит, что это не друзья нашего государства - это уже точно понятно и, как видите, стало очевидным", - добавил Р.Форостяк.

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook

Как сообщалось, П.Порошенко провел встречу с К.Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75). На встрече присутствовали П.Порошенко, К.Волкер, М.Йованович, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, замглавы администрации президента Константин Елисеев, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

Ранее правоохранителям поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки этой информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

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Одесса, Полиция, Петр Порошенко, "Титушки", Курт Волкер.
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