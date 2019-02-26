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Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
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Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook

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Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца Donald Cook
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: timer-odessa.net

Новости Украины: Петр Порошенко в Одессе встретился с Волкером и посетил американский ракетный эсминец.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

"Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Очень символично, что наша встреча с американскими партнерами состоялась именно на борту легендарного эсминца "Дональд Кук", который является очень частым гостем в Черном море", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым украинский, во-вторых, что свобода мореходства в регионе будет обеспечена, как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинско-американское партнерство едино, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной", - добавил глава Украинского государства.

П.Порошенко высоко оценил увеличение военного присутствия США в Черном море. "Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на не провоцированное нападение и акт агрессии против украинских кораблей, который произошел 25 ноября прошлого года. Агрессия Кремля, хочу подчеркнуть, затрагивает не только жизненные интересы Украины. Она затрагивает и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море", - цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, К.Волкер заверил, что США стоят на позиции твердой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии. Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин президент. Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важна поддержка свободы судоходства", - передает слова спецпредставителя Госдепа пресс-служба президента Украины.

"Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которые незаконно заключены в России", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы главы государства, на встрече присутствовали П.Порошенко, К.Волкер, посол США в Украине Мари Йованович, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, замглавы администрации президента Константин Елисеев, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

Волкер: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

Как сообщалось, "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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Эсминец, Петр Порошенко, Дональд Кук.
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