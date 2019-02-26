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Активисты наведались к дому Гладковского с символичной акцией

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Активисты наведались к дому Гладковского с символичной акцией
19:27 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: Нацкорпус

Новости Украины: Активисты «Национального корпуса» пикетировали дом сына Гладковского в Козине.

Активисты партии «Национальный корпус» в Козине пикетировали дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, который, по данным журналистского расследования, причастен к миллионным хищениям в «оборонке».

Как передает корреспондент, участники акции разлили у ворот коттеджа несколько банок красной краски и разбросали по ней фальшивые купюры.

По словам активистов, это символизирует то, что семья Гладковских зарабатывает на крови украинских военных.

После этого участники акции устроили салют из бытовых установок, а также зажгли файеры. От файеров загорелась краска у входа в дом Гладковских.

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После этого участники акции стали бросать использованные упаковки от фейерверков в окна здания и разбили одно окно.

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За эти действия их пытались задержать спецназовцы, однако участники акции отбили своих активистов у правоохранителей.

Сейчас акция завершается, участники колонной идут к своим автобусам.

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СНБО, Национальный корпус, Игорь Гладковский.
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