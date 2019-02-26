Срочник Деснянского гарнизона осужден за торговлю амфетамином

Новости Украины: Солдат-наркодилер получил 1,5 года дисбата за распространение наркотиков в армии.

Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществлялось процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

Установлено, что младший сержант, военнослужащий срочной службы одной из воинских частей 169 Учебного Центра Сухопутных войск Украины, в течение января-февраля 2019 систематически занимался приобретением и сбытом среди сослуживцев наркотических средств, а именно амфетамина.

22 февраля Козелецкий районный суд Черниговской области согласился с тщательно собранными доказательствами публичного обвинителя - прокурора военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины. Военнослужащего-наркодельца суд признал виновным и вынес обвиняемому приговор, по которому осужден проведет 1,5 года в дисциплинарном батальоне.Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществлялось процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.

Установлено, что младший сержант, военнослужащий срочной службы одной из воинских частей 169 Учебного Центра Сухопутных войск Украины, в течение января-февраля 2019 систематически занимался приобретением и сбытом среди сослуживцев наркотических средств, а именно амфетамина.

22 февраля Козелецкий районный суд Черниговской области согласился с тщательно собранными доказательствами публичного обвинителя - прокурора военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины. Военнослужащего-наркодельца суд признал виновным и вынес обвиняемому приговор, по которому осужден проведет 1,5 года в дисциплинарном батальоне.