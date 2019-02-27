На Донетчине начата разработка автономного водообеспичения

Новости Украины: Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць заявил, в Донецкой области начата разработка проектов по автономному водоснабжению.

В Донецкой области начата разработка проектов автономного водообеспечения, территориально не связанного с оккупированной террористами частью региона. Об этом 27 февраля во время пресс-конференции в Краматорске сказал председатель Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Александр Куць, говорится на сайте ОГА.

"Существует проблема, которая касается компании КП "Вода Донбасса"... Сейчас начата разработка проектов по автономному водоснабжению, и в ближайшие сроки эта проблема будет решена", - сказал руководитель области.

Он объяснил, что специфика водоснабжения Донецкой области сложная - на севере начинается подача воды из территории, подконтрольной украинской власти, затем она проходит временно оккупированную территорию и попадает снова на подконтрольную - в Волноваху и Мариуполь.

"Оккупанты пытаются национализировать предприятие, мы оказываем этому сопротивление, в том числе и на международном уровне. Как только компания "Вода Донбасса" перестанет быть украинской, критическая ситуация на неподконтрольной территории будет неизбежна. Мы на подконтрольной территории сможем просуществовать 8-9 месяцев", - констатировал Куць и пообещал решить эту проблему.