На Луганщине посадили пророссийского террориста

Новости Украины: Житель Луганщины приговорен к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы за совершение терактов.

По материалам СБУ к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорен житель Луганщины за совершение ряда терактов и незаконное хранение военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Оперативники спецслужбы установили, что весной 2015 года житель пограничного населенного пункта осуществил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам Госпогранслужбы и СБУ. Правоохранители задержали злоумышленника в апреле 2015 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время санкционированных следственных действий по месту его проживания обнаружены три пистолета, четыре тротиловые шашки общим весом двести граммов, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство иностранного производства. Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших.