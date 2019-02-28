Сутки на Донбассе: ранен один украинский военный

Новости Украины: Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия…В результате обстрелов один наш защитник был ранен" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык; из снайперского оружия - вблизи села Гнутово" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенный пункт Крымское, село Желтое, Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое боевиков НВФ уничтожены, пятеро получили ранения и уничтожена одна единица военной техники противника.