В Киеве бросили гранату в автомобиль - пострадал водитель

Новости Украины: Неизвестные бросили гранату в автомобиль "Ауди" на Оболони в Киеве.

В Оболонском районе Киева взорвался автомобиль "Ауди", припаркованный возле дома на проспекте Героев Сталинграда.

"Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

По данным телеканала "Эспрессо", пострадавший водитель - мужчина около 60 лет, он отказался от госпитализации.

Напомним, сегодня утром в Киеве при падении из окна погиб 21-летний служащий Национальной гвардии.