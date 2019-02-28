В столице с начала предвыборной кампании открыли 20 уголовных производств

Новости Украины: Составлены уже более 40 админпротоколов, они в основном касаются нарушений при размещении рекламы.

В Киеве с начала предвыборной кампании полиция открыла 20 уголовных производств. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает корреспондент.

"По Киеву у нас в целом уже 20 уголовных производств, из них 4 - по статье 160 УКУ (подкуп избирателей) и статья 159-1 - это нарушение при оплате предвыборной агитации. Там проводятся расследования", - сказал Крищенко.

По его словам, также составлены уже более 40 админпротоколов, они в основном касаются нарушений при размещении агитационной рекламы, нарушений в печатной рекламе и т.п.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства - всего зарегистрировано 44 кандидатов.