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Выборы 2019: Теперь нарушения можно увидеть онлайн

Выборы 2019: Теперь нарушения можно увидеть онлайн
01:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений.

МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ТСН.

"В нашей системе любой человек может онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - отметил он.

Аваков анонсировал "страшный сон" для фальсификаторов на выборах

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортны многим штабам".

Министр сообщил, что на данный момент уже зарегистрировано 1871 обращение, что же касается нарушений избирательной кампании, то уже возбуждено 89 уголовных производств.

В основном заявления касаются подкупа избирателей.

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МВД, Нарушения, Арсен Аваков, Выборы 2019.
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