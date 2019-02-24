Аваков анонсировал "страшный сон" для фальсификаторов на выборах

Новости Украины: Министр внутренних дел является приверженцем честных выборов в Украине.

Сегодня на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

"У нас пытались украсть выбор в 2004 и в 2014. Я точно знал, что некоторые кандидаты будут искать технологического решения, а не честного соревнования. Поэтому мы подготовили новое качество реагирования для системы МВД на избирательный процесс. Президент Украины должен быть легитимным, его должны все уважать и этот выбор должен быть принят всеми. Поэтому мы задали новые стандарты. Именно поэтому многим это не нравится. Имею честь представить вам новую систему, которую мы сделали. Это "страшный сон" для фальсификатора - он-лайн система всех нарушений на выборах. Сегодня вечером мы ее запускаем на сайте МВД", - рассказал министр.

Сегодня он сообщал, что украинские правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что если член избирательной комиссии выдаст бюллетень другому человеку, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Кроме этого, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что против него готовят ряд провокаций.