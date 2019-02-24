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Аваков рассказал, какое наказание грозит за выдачу бюллетеня другому человеку

Аваков рассказал, какое наказание грозит за выдачу бюллетеня другому человеку
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если член избирательной комиссии выдаст бюллетень другому человеку, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Каждый член каждой избирательной комиссии будет знать, что давая бюллетень другому человеку он рискует получить срок лишения свободы. Об этом заявил министр внутренний дел Арсен Аваков в интервью изданию “Зеркало недели”.

"Список выехавших за границу и на время голосования находящихся за рубежом граждан будет в нашей пограничной базе. Каждый член каждой избирательной комиссии будет предупрежден об этом. Каждый будет знать: если он выдаст бюллетень другому человеку, то рискует получить от трех до пяти лет лишения свободы", - сказал Аваков.

Министр соглашается, что наказание за использование голосов избирателей, находящихся за границей, может наступить только после выборов. Но, по словам Авакова, превенция возможных фальсификаций начинается уже сейчас.

"Превенция начинается сейчас, когда мы говорим о возможных фальсификациях вслух и стараемся их предотвратить. Сегодня мы с генпрокурором обсуждали, можно ли заблокировать в реестре всех этих избирателей, согласно списку? Нет, нельзя, необходимого законного механизма для этого нет. А вдруг человек приедет в последний день? Мы не можем лишать его избирательного права. Мы планируем собраться с членами ЦИК и обсудить вопросы противодействия возможным нарушением такого рода, но сейчас есть законная возможность наказать нарушителя только потом - когда выборы уже закончатся", - рассказал Аваков.

Он подчеркнул, что если наблюдатель от любого из кандидатов в президенты обнаружит, что на участке выдан бюллетень на имя отсутствующего гражданина, он должен информировать об этом полицию.

"Полицейский, опираясь на имеющуюся базу данных, установит, действительно ли граждан находится за границей. Дальше - легко выяснит, кто из членов комиссии незаконно выдал этот бюллетень", - сказал Аваков.

Напомним, в  Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на 54-й день избирательной кампании на выборах главы государства поступило 1741 сообщение о нарушениях.  По прогнозам Авакова, с приближением для выборов таких сообщений и вызовов будет поступать все больше. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батькивщина – 337, Самопомич – 159, Гражданская позиция – 124, Радикальная партия – 117.

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Все по теме:

Наказание, Бюллетень, Арсен Аваков, Выдача, Президентские выборы 2019, Выборы 2019, Другому человека, Член избирательной комиссии.
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