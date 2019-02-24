Аваков - о количестве нарушений при подготовке к выборам

Новости Украины: Украинские правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах.

Одна тысяча 871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на данный момент, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", - сказал А.Аваков в эфире телеканала "1+1" в воскресение вечером.

Министр отметил, что БПП касается 454 нарушения, Батькивщины – 353, Самопомочи – 169, Гражданской позиции – 131, Радикальной партии – 122.

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, когда идет вмешательство в хот митингов и тому подобное.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что если член избирательной комиссии выдаст бюллетень другому человеку, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Кроме этого, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что против него готовят ряд провокаций.