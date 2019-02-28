В Киеве утвердили "правила" для е-билетов

Новости Украины: Сейчас система находится в тестовом режиме.

Киевский городской совет утвердил правила использования электронного билета в пассажирском транспорте столицы. Соответствующее решение поддержал на заседании 61 депутат Киевсовета, сообщает корреспондент.

В частности, предполагается, что для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет. В проекте решения тщательно выписаны пункты оплаты е-билетом, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров во время предоставления транспортных услуг.

Как сообщалось, сейчас система находится в тестовом режиме. Купить е-билет и пополнить его можно: на станциях подземки, в личном кабинете киевлянина, в терминалах самообслуживания Іbox, Еаѕурау, 2click.