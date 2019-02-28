В Житомирской области суд отменил мораторий на российскую попсу

Новости Украины: Решение является незаконным и его будут обжаловать в апелляционном порядке.

Житомирский окружной админсуд отменил решение облсовета о моратории на русскоязычный культурный продукт по иску региональной организации политической организации "За жизнь". Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом сообщил председатель фракции ВО "Свобода" в Житомирском областном совете Сидор Кизин.

"Сегодня суд огласил лишь вступительную и резолютивную часть, поэтому мы не знаем, на что он ссылался, отменяя решение областного совета о моратории на русскоязычный культурный продукт. Когда будем иметь полное решение, тогда сможем понять, в чем дело. Из того, что я видел в суде, не было никаких доказательств нарушения прав истца или еще кого-то ", - отметил Кизин.

По его словам, такое решение является незаконным и его будут обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщалось, 25 октября прошлого года Житомирский областной совет принял решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.