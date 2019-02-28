На Донетчине успешно функционируют семь центров безопасности (Видео)

Новости Украины: В Донецкой области работают семь центров безопасности, еще восемь – откроются в ближайшее время.

На Донбассе сейчас работают семь центров безопасности, еще восемь – откроются в ближайшее время. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области.

"На Донетчине успешно функционируют Центры безопасности граждан. На их счету – десятки успешно ликвидированных пожаров, километры расчищенных от снежных заносов дорог и сотни благодарных жителей громад. На данный момент уже работают семь центров безопасности. Сейчас продолжается строительство других центров безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время планируется открытие центров безопасности в будущих Святогорской, Ольжинской, Хлебодаровской, Новогродовской, Белозерской, Новодонецькой ОТГ и в существующих Андреевской и Соледарськой. Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области оказывает всестороннюю помощь и поддержку громадам в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства.