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Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине

Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
05:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Территория бывшего завода "Серп и Молот" в центре Харькова возвращена в собственность общины города.

Земельный участок площадью 40 га на территории бывшего завода "Серп и Молот" в центре Харькова, который был незаконно выделен под гаражи, возвращен в собственность общины города, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В связи с выявленными нарушениями (при выделении земли - ИФ) прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными решений о выделении участков, а также государственных актов на землю. Сейчас производство по делам закрыто в связи с добровольным исполнением ответчиками исковых требований прокурора", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, в 2008-12 гг. Харьковский горсовет решил выделить этот участок стоимостью в 535 млн грн на безвозмездной основе двум гаражным кооперативам, учредителями которых были одни и те же люди. Кроме того, эти же люди были учредителями других предприятий, которым горсовет уже выделял земли под жилую и нежилую застройку.

В прокуратуре отмечают, что решение о размещении гаражей на этой территории противоречит государственным строительным нормам. "Учитывая, что на один гараж отводится около 30 кв.м., владельцы кооператива должны были построить на выделенных участках около 13 тыс. боксов. Но в данном районе не проживает такого количества людей, имеющих собственный транспорт. К тому же расстояние между гаражами и жилой зоной не имеет превышать километра, а сама территория запланированного гаражного комплекса значительно больше", - отмечается в сообщении пресс-службы. Помимо этого, гаражная застройка этих территорий противоречит зонированию города.

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Строительство на выделенных участках так и не было начато. При этом средств за землю горбюджет не получал, поскольку одним из решений горсовета гаражные кооперативы были освобождены от уплаты земельного налога. Нарушение требований земельного законодательства были выявлены в ходе расследования уголовного производства в отношении организации незаконного мусорного полигона на сопредельной территории.

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Прокуратура, Харьков, Завод, Территория, Незаконная, Гаражи.
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