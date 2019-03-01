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Сводка ООС: боевики 13 раз открывали огонь, потерь нет

Сводка ООС: боевики 13 раз открывали огонь, потерь нет
07:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 февраля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник применил 16 раз, потратив 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82-мм. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли опорные пункты ООС: из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; дважды, из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и автоматических станковых гранатометов - в районе Водяного; дважды, из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем - вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120-мм - вблизи Троицкого; из минометов калибра 82-мм - в районе Шум; из артиллерийских систем калибра 122-мм - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 120-мм - у Попасной; из минометов калибров 120 и 82-мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Хутора Вольного.

Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск

"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое боевиков. Кроме того, уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс.

"С начала текущих суток позиции наших войск враг не обстреливал", – подчеркнули в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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