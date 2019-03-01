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На Харьковщине за сутки под поездами погибли двое мужчин

На Харьковщине за сутки под поездами погибли двое мужчин
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За прошедшие сутки в Харьковской области поезда смертельно травмировали двух мужчин, правоохранители устанавливают личности погибших.

За прошедшие сутки в Харьковской области поезда смертельно травмировали двух мужчин, правоохранители устанавливают личности погибших.

"По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, первый несчастный случай произошел на 10-м км железнодорожного перегона станции Ордовка, между селами Ватутино и Утковка. Грузовой поезд смертельно травмировал неизвестного (на вид погибшему около 45-50 лет). Мужчина вышел навстречу поезду, на звуковые и световые сигналы не реагировал. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

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Второй случай произошел вблизи железнодорожной станции Слатино. Пассажирский поезд сообщением Москва-Кривой Рог смертельно травмировал неизвестного мужчину (на вид около 30-35 лет), который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Погибший был одет в светлые джинсы и черную куртку.

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Харьковская область, Полиция, Поезд, Происшествие.
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