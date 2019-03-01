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На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник

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На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Нацгвардейцы на Светлодарском направлении сбили российский беспилотник.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на Светлодарском направлении в зоне операции объединенных сил сбили российский беспилотный летательный аппарат типа "Элерон".

"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сводка ООС: боевики 13 раз открывали огонь, потерь нет

БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.

"Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений. Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон"", - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

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Донбасс, Беспилотник, ВСУ, ООС.
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