Венгрия хочет построить мост на Закарпатье

Новости Украины: Венгрия заявила о намерении построить новый мост через Тису на Закарпатье.

Венгрия намерена построить новый мост через реку Тиса возле закарпатского города Чоп.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

1 марта в Министерстве инфраструктуры Украины состоялась двусторонняя встреча с заместителем государственного секретаря по вопросам регионального и приграничного сотрудничества МИД Венгрии Петером Кишш-Парциу и послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.

"Венгерской стороной было отмечено, что будет разработано технико-экономическое обоснование строительства нового моста через Тису возле города Чоп и после 2020 года будет найдено финансирование для его строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по уменьшению времени прохождения поезда Мукачево-Будапешт с семи до шести часов.

"На встрече обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего текущая ситуация относительно инфраструктурных проектов Рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, который был подписан 24 ноября 2016 года в Будапеште.