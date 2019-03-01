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Венгрия хочет построить мост на Закарпатье

Венгрия хочет построить мост на Закарпатье
19:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Венгрия заявила о намерении построить новый мост через Тису на Закарпатье.

Венгрия намерена построить новый мост через реку Тиса возле закарпатского города Чоп.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

1 марта в Министерстве инфраструктуры Украины состоялась двусторонняя встреча с заместителем государственного секретаря по вопросам регионального и приграничного сотрудничества МИД Венгрии Петером Кишш-Парциу и послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.

"Венгерской стороной было отмечено, что будет разработано технико-экономическое обоснование строительства нового моста через Тису возле города Чоп и после 2020 года будет найдено финансирование для его строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по уменьшению времени прохождения поезда Мукачево-Будапешт с семи до шести часов.

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"На встрече обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего текущая ситуация относительно инфраструктурных проектов Рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, который был подписан 24 ноября 2016 года в Будапеште.

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Венгрия, Закарпатье, Мининфраструктуры, Тиса, Чоп.
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