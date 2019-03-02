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Херсонская полиция открыла дело за групповое хулиганство возле горсовета

Херсонская полиция открыла дело за групповое хулиганство возле горсовета
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: После беспорядков возле Херсонского городского совета, полиция открыла уголовное производство.

Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц" после беспорядков возле здания Херсонского городского совета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, на улице у здания горсовета после небольших потасовок произошла драка между конфликтующими сторонами (речь идет о сторонниках и противниках переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк). Полицейские локализовали конфликт. По факту произошедших событий Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

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В настоящее время сотрудники полиции анализируют видео с камер видеонаблюдения, изучают все обстоятельства, устанавливают участников событий для предоставления их действиям правовой оценки. В целом сотрудники полиции не допустили грубых нарушений общественного порядка, правоохранители дежурили и в сессионном зале, и у здания горсовета.

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Полиция, Херсон, Хулиганство, Горсовет.
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