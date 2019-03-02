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В Днепре столкнулись пять автомобилей

В Днепре столкнулись пять автомобилей
01:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ДТП в Днепре: Пять автомобилей столкнулись, есть пострадавшие.

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей, пострадал один пассажир, сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. Из-за столкновения автомобиль ВАЗ стал неуправляемым и совершил столкновение с попутным автомобилем DAEWOO, который в свою очередь продолжил неуправляемое движение и столкнулся с другим автомобилем DAEWOO, который также продолжил неуправляемое движение и столкнулся с автомобилем OPEL", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 10 часов утра на ул.Каруны.Правоохранители вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь. Пострадавшего пассажира направили в больницу.

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ДТП, Полиция, Днепр, Пострадавшие, Машины.
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