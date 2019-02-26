Скачать
Среда, 27.02.2019
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Великий пост 2019: история праздника и традиции
Великий пост 2019: история праздника и традиции

Приговор Зайцевой и Дронову: комментарий адвоката

Приговор Зайцевой и Дронову: комментарий адвоката
17:51 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой прокомментировала решение суда.

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Ю.Козырь журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Е.Зайцевой – ИФ) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Ю.Козырь.

Ранее в этот день Киевский районный суд г.Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в ДТП, в результате которого погибли 6 человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины) и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Ранее сообщалось, в завершение сегодняшних дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.

Как сообщалось ранее, 19 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, обвиняемая Елена Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. От последнего слова Зайцева отказалась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
02 Великий пост 2019: история праздника и традиции
03 Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин
04 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
05 Импичмент Порошенко: бланки подписных листов оказались нелегитимными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
Генерал США говорил об российской угрозе и новой &quot;холодной войне&quot;
Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь