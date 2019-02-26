Приговор Зайцевой и Дронову: комментарий адвоката

Новости Украины: Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой прокомментировала решение суда.

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Ю.Козырь журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Е.Зайцевой – ИФ) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Ю.Козырь.

Ранее в этот день Киевский районный суд г.Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в ДТП, в результате которого погибли 6 человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины) и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Ранее сообщалось, в завершение сегодняшних дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.

Как сообщалось ранее, 19 февраля на дебатах в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017, обвиняемая Елена Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. От последнего слова Зайцева отказалась.