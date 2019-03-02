Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, возле украинско-российской границы

Новости Украины: Возле границы с РФ, Госпогранслужба Украины задержала двоих граждан Азербайджана.

В Харьковской области вблизи украино-российской границы пограничники задержали трех человек. Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, житель приграничного поселка Варваровка сообщил пограничникам о том, что трое неизвестны движутся в сторону границы.

"К указанному месту сразу отбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей. Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и... рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

При проверке документов задержанных иностранцев пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из страны. Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности и двух граждан Азербайджана передали сотрудникам Государственной миграционной службы.

Пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины.