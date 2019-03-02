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Февраль в Киеве вошел в список самых теплых

Февраль в Киеве вошел в список самых теплых
10:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составляла 0,6°С, что выше климатической нормы на целых 4,8°С, 17 февраля был побит новый рекорд.

Февраль этого года в столице вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве, самым теплым был последний день зимы, когда температура поднялась до 11,2 градуса тепла. Об этом сообщает со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составляла 0,6°С, что выше климатической нормы на целых 4,8°С. Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это дало ему возможность войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - сообщили в обсерватории.

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градуса мороза, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2°С. Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

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Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она впервые за 139 лет составляла + 4,6 °С, что на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году. По климатической норме такая температура соответствует 29 марта.

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Киев, Температурный рекорд, Февраль 2019 года, Список самых теплых, Среднемесячная температура воздуха.
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