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На Харьковщине разыскивают мошенников, обманувших более 100 "евробляхеров"

На Харьковщине разыскивают мошенников, обманувших более 100 "евробляхеров"
11:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Харьковской области полиции разыскивает двух подозреваемых, которые незаконно завладели деньгами более 100 владельцев "евроблях".

Полиция Харьковской области объявила в розыск двух подозреваемых в мошенничестве: они обманом завладели деньгами более ста владельцев автомобилей на европейской регистрации.

"Злоумышленники входили в группу лиц, которые под предлогом оказания услуг, связанных с таможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах", — сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

По данному факту правоохранители открыли производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ранее в харьковскую полицию обратились более 100 "евробляхеров", которые заключили соглашения с фирмой о предоставлении услуг по доставке и растаможке авто из Европы. После передачи денег представители фирмы исчезли. Каждый из потерпевших передал мошенникам по меньшей мере 28 тысяч гривень.

С начала действия льготного периода для растаможки авто по состоянию на 24 февраля 2019 года таможни ГФС оформили более 218 тысяч транспортных средств. Государство получило 13,5 млрд грн. Почти 140 тысяч этих авто с иностранной регистрацией ввезли на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

За оформление таких авто уплатили свыше 8,65 миллиарда гривень, из которых почти 4,3 миллиарда гривень акцизный налог, 2,5 миллиарда — НДС и 772 миллиона гривень — пошлина. Из этого количества 121,4 тыс. — это те автомобили, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

За них владельцы добровольно уплатили более 1 миллиарда гривень (8 500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены. Либерализированы нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей будут действовать до 23 мая.

Растаможка "евроблях": с 23 февраля - налог без скидки, с мая - серьезные штрафы

После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда.

Напомним, 23 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает процедуру растаможивания автомобилей, в частности с европейскими номерами, и закон, который повышает ответственность за нарушения правил растаможивания автомобилей. Согласно закону, все доходы, которые государство получит от растаможки, будут направлять в Пенсионный фонд.

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Харьковская область, Деньги, Подозреваемые, Розыск, Владельцы, Мошшеничество, Евроблях.
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