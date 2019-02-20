Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Растаможка "евроблях": с 23 февраля - налог без скидки, с мая - серьезные штрафы

Растаможка "евроблях": с 23 февраля - налог без скидки, с мая - серьезные штрафы
14:53 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф

Новости Украины: С 23 февраля владельцы "евроблях" будут платить акцизный налог без скидки, с мая - серьезные штрафы.

Министерство финансов Украины напомнило украинцам, что 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, правительство, президент и профильный парламентский комитет заняли единую позицию, согласно которой было принято решение не продлевать данный льготный период применения скидки.

"22 февраля означает конец так называемого льготного периода для растаможивания авто, льготный период – это 50% скидка на акцизный налог. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания этих авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить достаточно серьезные штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины", - сообщил Верланов.

В Украине заработают новые правила техосмотра: что следует знать

Как отметил присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий, в последний день действия вышеупомянутой скидки на акцизный налог - 22 февраля - все таможни ГФС будут работать до 24 часов.

"То есть все граждане, которые успели подать декларации до 24 часов и у которых не будет проблем с документами, они будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 февраля, то они будут оформляться в течение следующих дней по соответствующему зафиксированному курсу, чтобы отработать абсолютно все декларации, которые будут поданы до 22 числа до 24 часов", - отметил Кривицкий.

Льготный период заканчивается: что делать владельцам "евроблях"

Вместе с тем, Кривицкий уточнил, что максимальный штраф, взимаемый таможнями за несвоевременное растаможивание авто на еврономерах, составит 170 тыс. грн, а также штраф за нарушение требований Таможенного кодекса увеличится с 8500 грн до 17 тыс грн.

Как сообщалось, по данным ГФС, таможни в период с 25 ноября 2018 года и по 19 февраля этого года растаможили по новым правилам почти 195,2 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 12 млрд грн.

Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч. С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Передать автомобильный знак в Украине стало проще

Вчастности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Растаможка, Еврономера, Евробляхи, Льготный период, Растаможка евроблях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь