Растаможка "евроблях": с 23 февраля - налог без скидки, с мая - серьезные штрафы

Новости Украины: С 23 февраля владельцы "евроблях" будут платить акцизный налог без скидки, с мая - серьезные штрафы.

Министерство финансов Украины напомнило украинцам, что 22 февраля истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, правительство, президент и профильный парламентский комитет заняли единую позицию, согласно которой было принято решение не продлевать данный льготный период применения скидки.

"22 февраля означает конец так называемого льготного периода для растаможивания авто, льготный период – это 50% скидка на акцизный налог. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможивания этих авто по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будут платить достаточно серьезные штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины", - сообщил Верланов.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Виктор Кривицкий, в последний день действия вышеупомянутой скидки на акцизный налог - 22 февраля - все таможни ГФС будут работать до 24 часов.

"То есть все граждане, которые успели подать декларации до 24 часов и у которых не будет проблем с документами, они будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 февраля, то они будут оформляться в течение следующих дней по соответствующему зафиксированному курсу, чтобы отработать абсолютно все декларации, которые будут поданы до 22 числа до 24 часов", - отметил Кривицкий.

Вместе с тем, Кривицкий уточнил, что максимальный штраф, взимаемый таможнями за несвоевременное растаможивание авто на еврономерах, составит 170 тыс. грн, а также штраф за нарушение требований Таможенного кодекса увеличится с 8500 грн до 17 тыс грн.

Как сообщалось, по данным ГФС, таможни в период с 25 ноября 2018 года и по 19 февраля этого года растаможили по новым правилам почти 195,2 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 12 млрд грн.

Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч. С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Вчастности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.