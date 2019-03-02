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В Киеве в лесополосе нашли тело младенца, завернутое в пакет

В Киеве в лесополосе нашли тело младенца, завернутое в пакет
12:51 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Столичные полицейские разыскивают женщину, которую подозревают в том. что она выбросила в лесополосе тело ребенка.

Полицейские разыскивают женщину, которая выбросила в лесополосе ребенка, чье тело нашли вчера в Дарницком районе. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"На спецлинию 102 поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольской в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

"Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это – статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же разыскиваем женщину, которая оставила младенца в лесополосе", - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в российском городе Кирове трехлетняя девочка умерла от обезвоживания в свой День рождения, пока ее мать принимала поздравления в соцсетях. 20 февраля 2019 года девочке, чье тело нашли в квартире дома на улице Щорса, исполнилось бы три года. По предварительным данным, ребенок умер от обезвоживания. 21-летняя мать, оставив дома ребенка одного, проводила время с друзьями.

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Киев, Лесополоса, Обнаружено тело ребенка, Тело ребенка в пакете, Обнаружили в лесополосе в Киеве.
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