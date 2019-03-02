В Броварах полицейский в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода

Новости Украины: В Броварах, Киевской области правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет, он умер на месте.

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Броварах Киевской области при участии старшего уполномоченного Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Известно, что авария произошла в субботу, 2 марта около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Сообщается, что пострадавший от полученных травм погиб на месте события.

На данный момент также известно, что правоохранитель находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он скрылся с места аварии, но в последствии сам пришел в полицейский участок , где его задержали следователи ГБР.

В пресс-службе сообщили, что сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что если вина правоохранителя будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.