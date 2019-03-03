Украинский бронеавтомобиль "БАРС-8" успешно прошел испытания: видео

Новости Украины: Правительство сообщило об успешном испытании бронеавтомобиля "БАРС-8" , отмечается, что это эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов.

Государственные испытания бронеавтомобиля "БАРС-8" завершились успешно. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", - говорится в сообщении.

БАРС-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). В сообщении министра указано, что военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, будут получать доплату 2000 грн (общая сумма составит 12 тыс. грн); на второй линии столкновения доплата составит 1000 грн (общая сумма будет равна 5500 грн).