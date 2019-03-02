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Полторак подписал приказ о повышении доплат военным ВСУ в зоне ООС

Полторак подписал приказ о повышении доплат военным ВСУ в зоне ООС
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ касательно повышения с 1 апреля доплат к денежному обеспечению военных, находящихся в районе ООС.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим ВС Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с первого апреля 2019 года", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке в субботу.

В сообщении министра указано, что военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения, будут получать доплату 2000 грн (общая сумма составит 12 тыс. грн); на второй линии столкновения доплата составит 1000 грн (общая сумма будет равна 5500 грн).

Кроме того, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим Военно-морских сил ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они получат доплату 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства – 12 тыс. грн.

Накануне П.Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения ООС сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего", - сообщил глава государства.

По словам П.Порошенко поручил с 1 апреля повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих, находящихся на передовой. Доплата на второй линии должна быть повышена на 1 тыс. грн и ее уровень должен достичь 5500 грн. Минимальная доплата должна составлять 12000 грн для каждого военнослужащего.

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Военнослужащие, Зарплата, Денежное обеспечение, Степан Полторак, ООС.
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