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Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой

Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
10:19 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поручил с 1 апреля повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих, находящихся на передовой.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом он заявил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2000 грн. Минимальная доплата должна составлять 12000 грн для каждого военнослужащего", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что на тысячу гривень должна быть повышена доплата на второй линии и ее уровень должен быть доведен до 5500 грн.

"Мы должны подтвердить, что это мой первый приоритет как Президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины", - добавил Президент.

Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают Азовское побережье. "Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии", - сказал он.

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Президент в ходе общения с военными акцентировал на том, что государство делает все, чтобы модернизировать украинскую армию, начиная от защищенной связи до обеспечения современными дронами, другими средствами и вооружением и т.п.

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Военнослужащие, Петр Порошенко, Повышение, Денежное обеспечение, Служба на передовой.
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