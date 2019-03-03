Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе

Новости Украины: Архиепископа Климента задержали в аннексированном Крыму.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержали в аннексированном Крыму по дороге в Ростов-на-Дону, где священнослужитель должен был встретиться с украинским политзаключенным Павлом Грибом.

Об этом сообщил украинский журналист и общественный деятель Андрей Щекун на своей странице в Facebook.

"Архиепископа Климента задержали и везут в Киевский райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленному", - отметил Щекун.

Как сообщалось ранее, 8 февраля Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься освобождением украинских политзаключенных Кремля. Руководить этой миссией поручено архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.