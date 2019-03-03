ПЦУ подтвердила информацию о задержании архиепископа Климента в Симферополе

Новости Украины: Православная церковь Украины подтвердила задержание архиепископа Климента.

Православная церковь Украины подтвердила задержание в Симферополе архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"3 марта 2019 года днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан российской полицией на автовокзале города Симферополя. Последние сведения о нем – что его везут в Киевское районное отделение полиции", - говорится в сообщении.

При этом в ПЦУ уточнили, что пока связи с задержанным нет.

Как сообщалось, архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в российском городе Ростов-на-Дону.