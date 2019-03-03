Правозащитник сообщил о состоянии задержанного архиепископа Климента

Новости Украины: Курбединов сообщил, что с архиепископом Климентом все хорошо.

С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, которого задержали в аннексированном Крыму дорогой в Ростов-на-Дону, все хорошо.

Об этом в Facebook написал адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов.

"С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем объяснения ", - уточнил правозащитник.

Все подробности он пообещал сообщить позже.

Как ранее сообщалось, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сегодня должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4) и отвезли в Киевский райотдел полиции города Симферополя.

Как сообщалось ранее, 8 февраля Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься освобождением украинских политзаключенных Кремля. Руководить этой миссией поручено архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.