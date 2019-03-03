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Оккупанты намерены допросить Климента по новому обвинению

Оккупанты намерены допросить Климента по новому обвинению
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупанты "шьют" архиепископу Клименту новые обвинения.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента перевозят в другой участок полиции оккупированного Крыма для опроса по новому заявлению - он якобы "нецензурно ругался" на автовокзале.

Об этом сообщает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 16:40 полицейские информировали, что к ним поступило заявление, якобы архиепископ Климент в районе автовокзала "нецензурно ругался". Из Центрального районного отдела владыку перевозят в Киевский РО для "опроса" по новому заявлению", - говорится в дописке.

В ПЦУ также рассказали подробности задержания владыки. В частности, по информации поместной церкви, архиепископ Климент был задержан в 11:45 по киевскому времени в автобусе, полицейские провели обыск вещей. А в 11:50 (то есть после обыска) якобы в полицию "позвонил прихожанин" храма святых Владимира и Ольги (единственного украинского православного храма в Симферополе, в котором архиепископ является настоятелем), с "сообщением о похищении церковных вещей". "... Причем, описание вещей совпадает с теми, которые полицейские видели у владыки Климента во время обыска", - отмечают в ПЦУ.

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Как сообщалось, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был 3 марта выехать в Ростов-на-Дону на встречу с политзаключенным Павлом Грибом. Его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в Центральный райотдел милиции.

Владыка в комментарии BBC Украина отметил, что его задержали, чтобы допросить по делу об ограблении церкви в Симферополе, где он служит.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова считает, что причиной задержания архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Крыму является его запланированная встреча с политзаключенным Павлом Грибом.

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Симферополь, Климент, Оккупированный Крым, ПЦУ.
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