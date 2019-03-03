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Задержание архиепископа Климента: МИД обещает проинформировать ООН, СЕ и ОБСЕ

Задержание архиепископа Климента: МИД обещает проинформировать ООН, СЕ и ОБСЕ
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: МИД Украины проинформирует ООН, Совет Европы и ОБСЕ о задержании в оккупированном Крыму архиепископа Климента.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают обеспокоенность по поводу задержания в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Facebook.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - отметила она.

Зеленко подчеркнула, что настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях.

"Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - написала пресс-секретарь МИД Украины.

Как сообщалось, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента. Его повезли в центральный райотдел полиции в городе.

Архиепископ Климент рассказал о причинах задержания

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что архиепископа Климента задержали по сфабрикованным обвинениям за якобы кражу из церкви.

Денисова считает, что причиной для задержания Климента стала его запланированная поездка в СИЗО в Ростов-на-Дону для посещения украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение.

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МИД, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Климент, Оккупированный Крым, Екатерина Зеленко.
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