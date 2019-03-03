Архиепископ Климент рассказал о причинах задержания

Новости Украины: Архиепископ Климент говорит, что его хотят допросить "об ограблении церкви".

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента следователи в оккупированном Крыму хотят допросить по делу об ограблении городской церкви в Симферополе, где служит владыка.

Об этом задержанный в воскресенье на оккупированном полуострове владыка рассказал в комментарии BBC News Украина.

"Минут через 20 (после задержания, - ред.) вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольская. То есть, по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь ", - отметил архиепископ Климент.

Сам владыка отмечает, что ему такие звонки не поступали и, по его информации, в церкви ничего не крали.

Как сообщалось, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был в воскресенье, 3 марта, выехать на встречу с политзаключенным Павлом Грибом в городе Ростове-на-Дону. Российские правоохранители задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в райотдел полиции.

Впоследствии адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что находится вместе с владыкой, который дает объяснения в райотделе.

Архиепископ Климент является председателем православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, созданной Синодом Православной церкви Украины, которая будет заниматься в том числе и освобождением украинских политзаключенных Кремля.

Он также заявлял, что власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины, действующий на территории полуострова.