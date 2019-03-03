Попытка разрушить ПЦУ в Крыму: Климент не считает случайностью свое задержание

Новости Украины: Архиепископ Климент называет свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ в Крыму.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент называет свое задержание российскими силовиками попыткой оккупантов уничтожить Православную Церковь Украины в Крыму.

Об этом он заявил Еспресо.TV по телефону из полицейского отделения в Симферополе.

По его словам, задержание имело целью помешать ему посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

"Я считаю, что это нарочно было сделано с тем, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то происходит такое, чего желательно не озвучивать. А мог бы его причастить, исповедовать и пообщаться с ним с глазу на глаз", - сказал архиепископ.

"Это одна составляющая - мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения меня с полуострова. Две недели тому назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло", - констатировал Климент.

Он также рассказал подробности своего задержания.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а потом на следующий день во вторник посетить его в СИЗО и исповедовать и причастить по разрешению суда. За 15 минут до выезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи. После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - отметил архиепископ Климент.

Сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

"Обвинили в том, что якобы был звонок по телефону, кто-то сообщил, что я украл церковные вещи. Но перечислили те вещи, которые были у меня в дипломате. После того, как меня продержали более четырех часов в центральном отделении, придумали новое дело. Заместитель начальника полиции Крыма сообщил, что я задерживаюсь еще на три часа в связи с тем, что кто-то на автовокзале написал жалобу, что я нецензурно выражался и оскорблял честь и достоинство полицейских", - добавил архиепископ.