На Донбассе ранен украинский военный

Новости Украины: За минувшие сутки на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил ранен один военнослужащий ВСУ.

Незаконные вооруженные формирования девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, применяя при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 100 мин различных калибров… В результате обстрелов один военнослужащий был ранен", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстрелял украинские позиции: из минометов калибров 120 и 82-мм - в районе Водяного; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили семь обстрелов позиций подразделений ООС: из минометов калибра 120-мм - вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Хутор Вольный; из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около Новолуганского; из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Попасной; из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Лобачева; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского.

"Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, два боевика было уничтожено, один ранен. Также был сбит один БПЛА НВФ типа "Орлан-10".

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди наших защитников нет", – проинформировали в пресс-центре штаба.