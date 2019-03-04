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Будьте осторожны: В Украине объявили штормовое предупреждение

Будьте осторожны: В Украине объявили штормовое предупреждение
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и призывают быть осторожными.

В отдельных областях Украины сегодня, 4 марта, ожидается дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

“По данным Укргидрометцентра, 4 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/сек. Кроме южной части, дождь, в восточных областях и на севере Левобережья местами с мокрым снегом.

В Киеве сегодня, 4 марта, в столице дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, говорится на сайте КГГА. Из-за сильного ветра в столице объявили штормовое предупреждение.

Напомним, в понедельник, 4 марта, синоптики обещают на большей части территории Украины дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом.

В Украине, кроме южной части, дождь, ночью и утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура на Правобережье ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в западных областях до 15° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

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Ветер, Синоптики, ГСЧС, Порывы ветра.
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